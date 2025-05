Stop alla prostituzione. Ordinanza e maxi-multe

GUALDO TADINO – È entrata in vigore per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada in alcune aree del Comune di Gualdo Tadino. Il provvedimento rinnova l’azione amministrativa già intrapresa negli anni passati, a partire dal 2020, e si conferma uno strumento efficace per la tutela del decoro urbano e della sicurezza cittadina.

L’ordinanza stabilisce il divieto, in specifiche aree urbane, di contattare o accordarsi con soggetti che esercitano la prostituzione, o che ne manifestino l’intenzione tramite atteggiamento, abbigliamento o comportamenti inequivoci.

"È vigente dal 20 maggio – ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi (nella foto) – la nuova ordinanza sindacale per arginare e scoraggiare l’esercizio della prostituzione su strada in alcune zone di Gualdo Tadino. Dopo i risultati positivi conseguiti con i precedenti provvedimenti (adottati ogni anno a partire dal 2020) si è inteso riproporre una misura di grande efficacia per contrastare lo stato di degrado e di disturbo della quiete pubblica determinato dalla presenza in strada di persone dedite alla prostituzione". Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da 150 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta per la prima infrazione; in caso di recidiva, la sanzione sarà applicata nella misura massima. "Con questa ordinanza – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – rinnoviamo il nostro impegno nel contrastare il degrado urbano e garantire sicurezza e decoro in città. È uno strumento necessario".