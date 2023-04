Stop ai “furbetti“ dei rifiuti: 137 multe

Centotrentasette verbali amministrativi per un totale di sanzioni pari a 69.050 euro: sono i risultati principali del “Progetto videosorveglianza“ contro l’abbandono di rifiuti. Avviato nel 2018 da Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) e carabinieri forestali con la collaborazione dei Comuni del sub ambito 4 (la provincia di Terni, escluso San Venanzo), il progetto è stato illustrato nella sede Auri di Terni dal presidente Antonino Ruggiano e dal tenente colonnello Elena Candela. Nel 2018 Auri ha acquistato 80 fotocamere di sorveglianza messe a disposizione dei carabinieri forestali; altre 23 videocamere del genere sono state consegnate alle forze dell’ordine in questi primi mesi del 2023. Grazie alle “fototrappole“ installate dai carabinieri su segnalazione dei Comuni, in cinque anni sono state accertate 137 violazioni alla normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti, per un totale appunto di 69.050 euro. Il maggior numero di violazioni, 33, è stato riscontrato ad Avigliano Umbro, seguito da Narni e Amelia con 17 e Orvieto con 14. Una sola violazione è stata registrata nei comuni di Montefranco, Baschi e Allerona.

Secondo il presidente Ruggiano "l’obiettivo primario dell’iniziativa non è ‘fare cassa’, quanto stroncare sul nascere comportamenti illeciti che spesso rischiano di generare vere e proprie discariche a cielo aperto, nonché far maturare nella popolazione una maggiore consapevolezza dei comportamenti da tenere nello smaltimento dei rifiuti".