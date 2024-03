"In queste settimane abbiamo dato già l’esempio di quello che può accadere: stiamo chiudendo l’accordo di programma con Arvedi per il rilancio del polo siderurgico di Terni; abbiamo accompagnato il rilancio produttivo delle acciaierie del nord; e, certamente, del polo di Piombino dove, come oggi a Novi Ligure, ho incontrato i lavoratori. Ovviamente l’ex Ilva, che era il gioiello, la più grande azienda siderurgica d’Europa, con le sue propaggini lungo il territorio nazionale - deve imboccare lo stesso percorso". Così ieri Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, all’incontro con istituzioni e sindacati sulla crisi dell’ex Ilva allo stabilimento a Novi Ligure (Alessandria). Nei giorni scorsi, rispondendo a un’interrogazione, la presidente della Regione, Donatella Tesei, aveva annunciato entro il mese la chiusura dell’attesissimo accordo di programma per Ast-Arvedi.