Steve Hackett racconta il mito dei Genesis a Spoleto

Un appuntamento imperdibile: Steve Hackett (nella foto), il celebre chitarrista e compositore, una delle icone del progressive rock, sarà a Spoleto, sabato primo giugno al Teatro Nuovo Menotti, per raccontare, nel corso di un incontro pubblico, la sua avventura musicale con i Genesis, la sua musica, la sua arte chitarristica. Con lui dialogherà il giornalista Mario Giammetti, autore di oltre 15 libri sui Genesis e uno dei maggiori esperti internazionali della band inglese.

E’ un evento esclusivo a Spoleto, una conversazione aperta alle domande e al contributo del pubblico, per ascoltare, dalla voce del chitarrista, le storie, gli aneddoti e i personaggi di una straordinaria vicenda creativa, una preziosa occasione per scoprire il suo talento espressivo e la sua tecnica compositiva, per esplorare, insieme ad uno dei protagonisti, il complesso universo Genesis, tra le band prog che più hanno segnato l’immaginario collettivo.

L’evento, in programma al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” alle 170 e organizzato dalla Biblioteca Comunale “Carducci” è ad ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito Eventbrite.

In questo modo la Biblioteca spoletina prosegue così l’omaggio ad alcuni dei protagonisti e degli album più influenti della musica e della cultura rock degli anni ‘70, dopo il successo, nel maggio 2023, dall’evento-tributo a The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd e dall’approfondimento critico, a gennaio, dedicato a Selling England by the Pound dei Genesis.