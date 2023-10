Stella e Camilla alle finali nazionali di Miss BlueMare

Due bellezze umbre volano alle finali nazionali di Miss Blumare 2003. Nell’evento che si è tenuto domenica al centro di intrattenimento Gherlinda, Stella Tonialini è stata consacrata vincitrice della finale regionale del concorso di bellezza (con 16 ragazze in gara) e si è guadagnata il titolo di Miss Gherlinda. È la prima delle due finaliste che rappresenteranno l’Umbria nella finale nazionale del concorso, insieme a Camilla Massucci, seconda finalista, che ha conquistato anche la fascia di Miss Manuteck. "Siamo molto soddisfatti – commenta Euro Sereni, titolare di Premium City e concessionario per l’Umbria del concorso – questa è stata la quarta edizione e il livello degli eventi che organizziamo è sempre in crescita. Ora ci prendiamo una pausa e andremo in crociera a giocarci la finale nazionale con le nostre due ragazze. Sarà un gran divertimento essere lì".

Stella Tonialini e Camilla Massucci (insieme nella foto) accedono così alla finale nazionale che si terrà a bordo della Msc Fantasia, della flotta Msc Crociere, dal 25 ottobre al primo novembre. Durante l crociera, le finaliste visiteranno Marsiglia, Valencia, Barcellona e Portofino, prima di fare ritorno a Napoli.

Gli sponsor regionali di Miss Blumare Umbria includono I Love Perugia, la nuova guida turistica digitale della città, Manuteck, Fiori Serafini e Perugia Wedding, nuova guida nel settore dei matrimoni che quest’anno organizza “Wedding Gherlinda,” dal 17 al 19 novembre prossimi. Direttice artistica è Laura Cartocci, presidente dell’assocazione benefica “Un’idea per la vita“.