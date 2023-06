Il sostituto commissario Spagnoli va in pensione: saluti e ringraziamenti

Orvieto, 30 giugno 2026 - Dopo quasi 40 anni di servizio nella Polizia di Stato, 17 come dirigente della sottosezione della Stradale di Orvieto – la sua città - per il sostituto commissario coordinatore Stefano Spagnoli è arrivato oggi il giorno della pensione. Durante una commossa e intima cerimonia, che ha avuto luogo nella sede della sezione Polizia Stradale di Terni, in via Antiochia, il sostituto commissario Spagnoli ha salutato il suo questore, Bruno Failla, la sua dirigente, Luciana Giorgi e tutti i colleghi della Stradale, che hanno avuto per lui parole di elogio e di ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni al servizio dei cittadini.

"Per il costituto commissario Spagnoli oggi è stato “solo” l’ultimo giorno di lavoro - dicono i colleghi - , ma farà sempre parte della grande famiglia della Polizia di Stato".