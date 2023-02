Stefano Lazzari, le opere in mostra In attesa di esporre “in casa“

Conosciuto già a livello internazionale come il re delle “copie d’autore“ ora si riscopre artista. Di certo non se lo sarebbe mai immaginato, Stefano Lazzari, di fare tanta strada in un percorso iniziato alla fine degli anni ’90 con un diploma dell’Itis in tasca e un geniale brevetto, la “pictografia“, che consente di realizzare su supporti originali qualsiasi opera d’arte (commissioni da Vaticano e dai più grandi musei del mondo). Dalla “bottega“ artigiana di Città di Castello, il laboratorio creativo che condivide da anni con la sorella Francesca e il padre Romolo ed uno staff di giovanissimi e preparati collaboratori, ora è giunto il momento di misurarsi con la critica e il pubblico in veste di autore di arte contemporanea, la passione che ha sempre coltivato. La mostra “Stefano Lazzari. Tra le mura“, a cura di Tommaso Strinati, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da Bottega Tifernate, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, la prima in assoluto, ospitata a Roma nella cornice del Museo delle Mura (fino a domenica 26 febbraio), ha riscosso un successo di pubblico notevole. Lazzari ha realizzato due serie di dipinti, otto tondi e un polittico di quattordici elementi.

A omaggiare questa prima esperienza artistica, la visita a Roma del sindaco Luca Secondi, che ha ufficializzato la possibilità di organizzare una mostra a Città di Castello terra di origine del maestro Lazzari e della sua famiglia. "Sono lusingato di programmare altri eventi e rassegne a partire da Città di Castello di cui io e la mia famiglia siamo innamorati", ha concluso Lazzari.