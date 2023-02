Steccone: “student hotel“ e centro per anziani

Nei corridoi del Comune si torna a parlare del futuro dello Steccone e della sua destinazione d’uso. Le ultime notizie dell’eterno incompiuto risalgono agli anni del pre covid, quando una holding olandese, la Cds, si era fatta avanti candidandosi con un progetto neanche troppo fantasioso: fare di quei 58mila metri cubi di spazi uno student house a cui affiancare un centro residenziale per anziani. Gli olandesi si sarebbero occupati della costruzione e delle infrastrutture, per poi cederle in concessione ad una società a cui affidare la gestione del tutto. L’argomento fu oggetto di dibattito in Giunta poi la pandemia ha bloccato la trattativa, destinata a ridisegnare le coordinate di Fontivegge.

Voci fresche dicono che la holding è tornata a bussare alle porte di palazzo dei Priori per sapere se il Comune è ancora intenzionato all’operazione. Insomma il tempo è denaro e questi grossi investitori hanno lasciato intendere che hanno bisogno di una risposta nero su bianco a stretto giro. Quello che serve è una variante urbanistica al Prg visto che le cubature dello Steccone sono destinate a commerciale e direzionale, mentre in questo caso si parla di servizi.

In Municipio nessuno si pronuncia. Qualche considerazione quando il sindaco Andrea Romizi riunì la maggioranza per valutare la proposta fu fatta: e cioè al Comune l’operazione non costa nulla, dunque nessun aggravio per le casse pubbliche. Fatto è che della costruzione dello Steccone di piazza del Bacio si parla da anni. All’inizio, ai tempi della Giunta Locchi, circolava l’idea di realizzare una biblioteca con piramide e palestra per la scherma. Poi si scopre che già nel 2003 veniva considerata esagerata la previsione di piano di 43mila metri cubi. E infatti anche negli ultimi piani dell’attuale maggioranza si era fatta strada l’ipotesi di sfrondare volumi e metrature. C’è stato anche un tempo in cui allo Steccone di Fontivegge, intellettuali, urbanisti e comitati, volevano affidare il ruolo di contenitore culturale strategico per la rivitalizzazione e riqualificazione della zona. E via dicendo...

L’auspicio dei residenti è uno solo: se si mette mano al cemento, non si corra il rischio di erigere un nuovo ecomostro. Volumi sì, ma rispettosi del quartiere e soprattutto no a padiglioni fantasma.

Silvia Angelici