"Steccone? Prima togliamo la delinquenza"

PERUGIA

Dai palazzi della politica al dibattito cittadino. Il progetto sul futuro dello Steccone torna alla ribalta anche tra la gente comune. Se i gruppi di maggioranza della Giunta Romizi sono abbastanza compatti sull’ipotesi presentata dalla holding olandese che vorrebbe edificare lungo via Angeloni circa 48mila metri cubi, alcuni comitati sono meno entusiasti.

"Abbiamo sentito parlare dell’ipotesi di realizzare uno studentato ed un centro anziani all’interno di una struttura che andrebbe a riempire il vuoto lasciato da oltre trent’anni nell’area dello steccone di Piazza del Bacio. Riscontriamo che purtroppo, dopo decenni, la tendenza è ancora quella di costruire senza criterio, intasando Fontivegge di ulteriori cubature, quando invece dovremmo aprire spazi, pensando semmai a demolire fabbricati inutilizzati e realizzare nuovi spazi verdi anche per contrastare gli elevati livelli di inquinamento atmosferico che gravano sull’area compresa tra Via Settevalli e Via Ruggero D’Andreotto". Così Andrea Fais del Comitato cittadino Progetto Fontivegge.

"Fin quando non sarà estirpato il degrado dal quartiere, inoltre, qualsiasi nuovo investimento edilizio – conclude Fais - sarà vano. Chi manderebbe mai una figlia ventenne fuori sede a vivere a Fontivegge?". Ai dubbi di Fais si aggiungono quelli di Giulietto Albioni, presidente dello stesso Comitato e storico residente del quartiere.

"C’è molta confusione intorno a questo progetto. Noi ci abbiamo capito poco o niente. E poi, parlando dello studentato, non si doveva fare all’Ottagono? Insomma è tutto molto aleatorio, compreso il capitolo che riguarda le nuove cubature. C’è chi parla di 48mila metri, chi dice che il fondo olandese chiede la variante su 20mila metri cubi. E poi la questione della gestione! A me sembra che sia da parte di chi propone, sia da parte del Comune che dovrà attuare la variante al Prg c’è ancora molto da chiarire. Una cosa è certa: il prossimo anno – osserva Albioni - si rivota per le amministrative. Di questo passo non credo che ridaremo fiducia a chi ci ha amministrato. Se Fontivegge deve essere rilanciata non è questo il modo. Prima di tutto va ripulito il quartiere dal degrado e dalla delinquenza. Se non si risolve la situazione sicurezza la Stazione non decolla. A prescindere dalla colata di cemento su Piazza del Bacio".

Silvia Angelici