Steccone: FI dice ok al progetto "Un vuoto urbano da riempire"

"Steccone: Forza Italia conferma il proprio favore per la valutazione dell’intervento proposto". Così i cinque consiglieri “azzurri“ in Consiglio comunale. "E’ certo che ad oggi – dicono dal Gruppo - sia presente un vuoto urbano nell’area tra piazza del Bacio e via Mario Angeloni nel quartiere Fontivegge, quartiere ad elevata antropizzazione. il sedime dell’ edificio in linea proposto è chiaramente “ condizionato” dalla geometria dell’ area su cui insiste. Con gli strumenti urbanistici vigenti è possibile sviluppare un volume di 47.400 metri cubi con destinazione d’uso direzionale. La variante urbanistica, sostanzialmente interesserebbe la parte volumetrica per consentire l’insediamento della residenza comunitaria per anziani autosufficienti. Alla luce di quanto emerso nelle interlocuzioni avute con la maggioranza – prosegue Forza Italia - riteniamo che nelle valutazioni dell’intervento proposto sia doveroso da parte di Forza Italia non prescindere dagli elementi oggettivi e già nella disponibilità dei proprietari del lotto. Le iniziative imprenditoriali di un soggetto privato dovrebbero essere accompagnate dalla politica, per questo dobbiamo aggiungere la dovuta considerazione per le realtà locali proprietarie dell’area oggetto dell’intervento, a cui si devono risposte ed attuazioni in tempi congrui. La Cds holding spa ha da oltre due anni e mezzo avviato un processo di confronto, che riteniamo essere giunto ad una fase decisiva per l’attuazione dell’intervento".

Si ricorda che lo Steccone prevede un intervento su 48mila metri cubi. Il Comune ha chiesto di tagliare circa il 10% delle cubature. Quanto al terreno è di proprietà di tre società alle prese con una procedura di liquidazione. C’è inoltre da mettere mano alla variante al Prg, in quanto la destinazione d’uso è mista: metà residenziale e metà direzionale. Per mettere in moto l’operazione serve un cambio della seconda in “servizi“. La holding olandese è pronta ad investire diversi milioni di euro per costruire sull’incompiuto dello Steccone uno Student hotel e un Centro per anziani autosufficienti. Pronta a costruire, si diceva, ma non a gestire le due strutture...

Silvia Angelici