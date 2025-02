Stazione più sicura: controllate 300 persone

PERUGIA - Viaggiare sicuri sui treni che attraversano l’Umbria. Proseguono i controlli straordinari della polizia ferroviaria nelle stazioni di Perugia e Foligno nell’ambito dei servizi predisposti dal compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo. Gli agenti della Polfer, che hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo in tempo reale dei documenti e i metal detector per l’ispezione dei bagagli, hanno identificato 300 persone. Gli agenti hanno vigilato sugli arrivi e sulle ripartenza dei convogli per scongiurare reati che più facilmente si possono verificare in questi luoghi, come furti, rapine, spaccio di stupefacenti e accattonaggio molesto, ma anche il borseggio. In questa attività di controllo straordinario si inserisce anche il controllo delle infrastrutture e degli obiettivi ritenuti sensibili, anche in considerazione del particolare contesto internazionale, fondamentale per la tutela delle linee e per evitare danneggiamenti, furti di rame, episodi di imbrattamento. Allo stesso tempo, sono state disposte 38 pattuglie per i servizi di controllo in stazione e 5 quelle a bordo dei treni.