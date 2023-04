Stazione elettrica e pale eoliche Sit-in di protesta nelle campagne

Una comunità decisa ad opporsi alla trasformazione del panorama di grande pregio che si estende dall’altopiano dell’Alfina al lago di Bolsena. Decine di persone hanno partecipato al sit-in nelle campagne di Castel Giorgio, dove è prevista la costruzione di una grande stazione elettrica destinata ad ospitare l’energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici dell’Alto Lazio e dell’Orvietano. L’impianto rientra nel progetto Phobos, relativo alla realizzazione di un impianto eolico con sette pale alte 200 metri sul territorio dei comuni di Castel Giorgio ed Orvieto, al confine con il Comune di Bolsena, in una zona dove si annoverano beni culturali e paesaggistici di rilievo. Un progetto che ha incontrato il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente in sede di Valutazione di impatto ambientale e quello contrario del Ministero della Cultura, così da richiedere l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove si trova la pratica. Il sit-in è stato introdotto da Annalisa Giulietti del Comitato per la tutela dell’Alfina e da Maurizio Conticelli degli Amici della Terra. Sono intervenuti numerosi rappresentanti di associazioni, comitati e cittadini. Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra, ha criticato non solo l’inaccettabile parere favorevole della Regione Umbria, ma più in generale la scelta politica basata su rinnovabili incapaci di risolvere i problemi dell’approvvigionamento energetico e, nel contempo, causa di devastazioni e uso indiscriminato del territorio, come pure i ritardi ingiustificabili del Governo nel definire i criteri delle aree idonee o non idonee, sebbene previsti dalla legge. Francesco Gigliani, dell’associazione per la tutela degli uccelli rapaci, si è soffermato sulla strage di uccelli, anche di specie rare, causata dalle pale eoliche. Cla.Lat.