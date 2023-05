Stazione e centro Scatta il divieto contro l’alcol

Insieme a quella sulla prostituzione, arriva anche l’ordinanza contro l’abuso di alcolo e bevande sempre dal 5 maggio 31 ottobre. Nel dettaglio oggi scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetrolattine negli esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, acommercio su aree pubbliche e circoli privati nella zona del centro storico e di Fontivegge dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Insieme a questo c’è il divieto imposto ai pubblici esercizi di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato rivolto ai fruitori dell’area di Fontivegge, dalle 18 alle 6 del giorno successivo. Anche la violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.