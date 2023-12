Stasera presepe vivente per le vie di San Giacomo

Anche Città di Castello ha il suo presepe vivente (e itinerante), pronto a sfilare nel centro storico stasera per le vie di San Giacomo a partire dalle ore 21 nell’ambito dell’evento "Sarà Natale se… ", organizzato da Oratorio Don Bosco insieme alle parrocchie della Madonna delle Grazie, di San Michele, del Duomo e di San Francesco, con la collaborazione di Rione San Giacomo e Academy Ballet di Sara Papa. Tanti i figuranti coinvolti tra i quali molti bambini. Ma sono numerose le iniziative di questi giorni. Da non perdere l’apertura straordinaria dello Studio Pillitu – Meroni a Palazzo Pierleoni in Corso Vittorio Emanuele II, che sarà visitabile dalle 10 alle 12 su prenotazione. Le visite guidate sono gratuite, a cura degli operatori della cooperativa Il Poliedro e saranno effettuate su prenotazione per piccoli gruppi di massimo dieci partecipanti. La durata è di circa 30 minuti. Domani, nel pomeriggio della Vigilia di Natale, a partire dalle 17 c’è il concerto in piazza con la musica dei The Smoothers dal titolo "A Soulful Christmas", all’insegna della magia del Natale e delle canzoni che meglio richiamano lo spirito di questo periodo. Proseguono inoltre le visite guidate alla Torre Civica nei pomeriggi di domani e martedì 26 dicembre dalle 14.30 alle 16.30. Nata come torre di difesa e di avvistamento, nel corso dei secoli divenne prigione cittadina per poi divenire uno dei maggiori simboli di Città di Castello. Durante il periodo natalizio, il Comune insieme a Poliedro, propone delle visite guidate in piccoli gruppi consentendo di salire fino al piano delle prigioni. La visita è guidata e la prenotazione obbligatoria (0758554202 / 0758520656).