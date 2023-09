stasera a san gemini

Concerto da non perdere per “Suoni Controvento“: stasera alle 21 a San Gemini, in piazza San Francesco, c’è la tappa del nuovo live tour di Alice, “Eri con me – Alice canta Battiato”. Sul palco la cantante proporrà nuovi brani tratti dall’album, come “Da Oriente a Occidente” e “Sui giardini della preesistenza”, e altri che da tempo fanno parte del suo repertorio: canzoni tratte dai diversi periodi compositivi di Battiato,

quelle nate dalle loro tante collaborazioni dal 1980 e che hanno scritto insieme come “Per Elisa” e i loro duetti tra cui “I treni di Tozeur”. Con Alice, Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello, prevendite su TicketItalia e TicketOne.