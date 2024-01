“Stanze segrete“, è già boom di prenotazioni. Depositi della Galleria Nazionale: nuovi orari

Tutti pazzi per le “Stanze segrete“ della Galleria Nazionale dell’Umbria. Un successo strepitoso ha accolto l’iniziativa lanciata dal nuovo direttore Costantino D’Orazio che per la prima volta apre al pubblico, da febbraio a maggio, i depositi del quinto piano e le stanze Capitini nella Torre Campanaria di Palazzo dei Priori. Per questo il museo aggiunge altre sei turni di visita, sempre curati e condotto dal direttore D’Orazio (nella foto mentre svela le opere dei depositi) così da soddisfare la grande richiesta di scoprire i percorsi inediti, normalmente non accessibili al pubblico. E così negli appuntamenti di domenica 11 e 25 febbraio, del 17 marzo, del 14 e 21 aprile e del 19 maggio sarà possibile visitare “le segrete stanze” anche alle 17.30, oltre ai turni di visita già comunicati alle 12 e alle 16. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] (max 15 partecipanti a turno). La visita guidata è gratuita e inclusa nel biglietto di ingresso al museo.

Il percorso, ha raccontato D’Orazio, permetterà di aprire luoghi normalmente non accessibili, che custodiscono opere quali l’Angelo annunciante di Bartolomeo Caporali, San Girolamo e santa Maria Maddalena di Perugino, un disegno della Deposizione di Cristo dalla Croce di Federico Barocci, la Testa virile di Jean-Baptiste Wicar. Sarà anche l’occasione di attraversare gli spazi vissuti dal giovane Aldo Capitini e ancora oggi capaci di far percepire, anche a suggestioni letterarie e biografiche, le tracce della sua presenza e delle sue idee. Le visite di questi luoghi "segreti", valorizzeranno aspetti del museo perugino che ne arricchiscono e completano l’identità e l’offerta culturale. "Un patrimonio – commenta – che sarà oggetto in futuro anche di una attività di mostre e prestiti anche per far uscire le opere dalla Galleria"