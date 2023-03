Stangata Tari sulle attività Confcommercio attacca modi e tempi del recupero

"Il Comune fa cassa incurante dei destini delle imprese", già provate da crisi e inflazione: così Confcommercio denuncia "le intempestive azioni di recupero della Tari che mettono ancora più in difficoltà gli operatori". Nel mirino le "comunicazioni inviate ai titolari di pubblici esercizi e delle aziende commerciali da parte di Municipia, concessionario del Comune per la riscossione coattiva della Tari". Confcommercio, che ha chiesto un incontro urgente a Palazzo Spada, attacca: "Fermo restando l’obbligo di pagamento, inopportune modalità e tempi con cui l’ente gestisce il servizio, l’informazione ai contribuenti e soprattutto i controlli".

Il tributo riguarda locali e aree esterne in grado di produrre rifiuti urbani. "L’omissione o l’incompletezza della denuncia originaria o di variazione delle superfici non sempre è da ritenersi preclusiva circa la possibilità di accertamenti da parte dell’ente – tuona l’associazione – . Il Comune, soprattutto nel caso di concessione di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, dovrebbe effettuare i riscontri indispensabili per accertare presupposti di fatto per l’applicazione del tributo. In realtà la scarsa qualità nell’assistenza e nell’ informazione al contribuente, le inefficienze operative della macchina amministrativa hanno portato il concessionario, su indicazione dell’amministrazione, a rilevare le incongruenze dopo sei anni, avvalendosi addirittura della proroga dei termini di prescrizione del diritto di riscossione, conseguente alla sospensione delle attività amministrative durante la pandemia" .