Stagione lirica. Le nuove voci in scena al Secci La Stagione Lirica Sperimentale si conclude con un concerto delle nuove voci del Lirico Sperimentale “Belli“ di Spoleto al Teatro Secci di Terni. Il programma include brani classici e contemporanei, celebrando il centenario della nascita di Puccini. Le giovani voci si esibiscono in duetti, terzetti e quartetti, mostrando il loro talento e la passione per la musica.