Stadio "blindato" e niente alcol Misure di sicurezza intensificate

L’area di Pian di Massiano sarà particolarmente monitorata per la gara Perugia-Ternana, in programma oggi al Curi alle 16,15. La partita è ritenuta sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per questo in occasione del derby dell’Umbria saranno circa 300 gli uomini delle forze dell’ordine che presidieranno la zona dello stadio. Misure di sicurezza importanti e disposizioni sul traffico, nella fase in cui arriveranno gli oltre mille tifosi della Ternana, che dovrebbero raggiungere l’area di Pian di Massiano intorno alle 15. All’arrivo dei tifosi ospiti sarà chiuso il tratto di via Centova fino al parcheggio del settore ospiti, così la zona di via Cortonese a ridosso dello svinvolo dello stadio. Mentre entro le 13,15 dovrà essere sgomberata l’area occupata dal mercato del sabato, per consentire ai tifosi locali di parcheggiare. Inoltre il Comune ha disposto in accordo con la questura un’ordinanza anti alcol per lo stadio Curi e l’area di Pian di Massiano. L’atto, firmato dal sindaco, prevede all’interno dello stadio Curi e nell’area limitrofa il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi dalle 13 a due ore dopo l’incontro. L’ordinanza prevede anche un’area dove, nello stesso arco temporale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.