Stadio, al Comune chiesto anche l’affitto

di Michele Nucci

I tecnici del Comune, con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, ieri hanno incontrato in "videocall" i vertici di Cassa depositi e prestiti. Una riunione dalla Sala Gialla di Palazzo dei Priori che ancora una volta ha riguardato il progetto del Nuovo Curi: la Giunta sta infatti sondando ogni canale per capire se e come possono essere ottenuti finanziamenti per rifare o ristrutturare l’impianto di calcio grazie alla cosiddetta "legge-stadi".

Se infatti in questi giorni si discute del progetto presentato a metà gennaio dalla Arena Curi Srl, l’amministrazione comunale ha sempre "in testa" l’ipotesi di dover procedere con un’iniziativa propria e fondi pubblici, visto che la struttura ha bisogno di interventi urgenti (la chiusura della gradinata è l’ennesima testimonianza).

Quella di ieri pomeriggio comunque è stata una riunione durante la quale, di nuovo, si è parlato del project financing da 74 milioni, presentato dalla Srl che punta a costruire un impianto tutto nuovo proprio con la partecipazione finanziaria dell’amministrazione comunale. E tra le novità emerse c’è che l’impegno economico richiesto al Comune, non è solo quello dell’investimento di 12 milioni nell’opera ripartiti dal 2024 al 2026, ma anche – in linea con quanto previsto dai project con partenariato tra pubblico e privato – di un canone che l’ente dovrà versare alla società di progetto.

In particolare per gli uffici della polizia municipale e per il parcheggio (interventi previsti nell’operazione), Palazzo dei Priori dovrebbe versare circa 250mila euro all’anno. In verità va aggiunto che c’è anche una previsione di introiti per l’amministrazione comunale, che è quella dell’Imu sul costruito, che si aggira fra i 300 e i 350mila euro annui.

La parte economica più importante però che la società conta di ricavare una volta realizzata l’opera, è quella degli eventi secondari, non certo dalle partite di calcio insomma. Per concerti e spettacoli, non a caso, verrebbe coinvolta una società leader del settore in tutto il mondo, la Asm Global Gs, in grado di produrre con gli eventi nel Nuovo Curi, ricavi per dieci milioni di euro all’anno. Anche l’albergo con le sue 120 camere riuscirebbe a "fruttare" quasi un milione all’anno. Il Comune continua dunque ad analizzare le carte, perché tra 40 giorni dovrà dichiarare – o meno - l’interesse pubblico dell’opera.