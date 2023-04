Staccionate rotte, cestini divelti Danni alla scalinata di S.Giuseppe

TODI - Staccionate in legno sradicate, nonostante fossero state rifatte da poco, e secchi per l’immondizia divelti. Per tre volte in un anno ignoti, nella notte tra sabato e domenica, hanno lanciato lungo la scalinata di via San Giuseppe che conduce a via Mezzomuro un secchione di ghisa del peso di oltre un quitale. Un gran baccano nel cuore della notte e, soprattutto, danni. Il contenitore ha spaccato uno scalino e una fioriera di proprietà privata. Ovunque immondizia con vetri di bottiglie. A esprimere disappunto sui social i cittadini e anche Andrea Nulli, consigliere comunale con delega alle manutenzioni. Forse non bastano le telecamere: con ogni probabilità, a parere dei più, occorrono sanzioni severe. Il Comune, già ieri, ha provveduto a sistemare tutto e a installare il cestone in ghisa non più in cima alle scale. Giorni fa i vandali avevano devastato anche gli spazi interni dell’ex bocciodromo di quartiere Europa. s.f.