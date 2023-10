Spunta la candidata top-manager. Primi movimenti in salsa elettorale

Una manager dal profilo internazionale per guidare la città in quello che qualcuno sogna come il “dopo Tardani“. Il nome del probabile candidato sindaco è quello di Roberta Palazzetti, 60enne nata ad Orvieto, presidente e ad di British American Tobacco Italia, con una lunga esperienza in altre multinazionali e considerata una delle manager top nel settore del tabacco. Della possibilità che possa essere lei l’alternativa all’attuale sindaco del centrodestra si è cominciato a parlare in alcuni ambienti già vicini a Tardani, ma da mesi entrati in rotta di collisione con il sindaco. La possibile operazione Palazzetti si sta facendo strada tra quella componente che vorrebbe imprimere una svolta politica, formata da ex sostenitori di Roberta Tardani, dall’ex sindaco Franco Raimondo Barbabella che porterebbe in dote il ’tesoretto’ di circa 2mila voti raccolti alle ultime amministrative dalla sua lista civica e dal Terzo Polo. Con la ’benedizione’ del consigliere regionale Andrea Fora, uomo di Matteo Renzi in Umbria. Anche buona parte della dirigenza locale di FdI, da sempre fredda con Tardani, sarebbe pronta a sostenere l’operazione. Il lavorio politico procede con la discrezione tipica del momento, ma tenendo ben presente il programma ambizioso, ovvero che anche il Pd possa convergere sul nome della manager. In casa dem si procede infatti con un certo ritardo e poca chiarezza. La consigliera comunale ed ex vicesindaca , Cristina Croce, avrebbe manifestato la propria disponibilità a candidarsi. Dopo il terremoto che si è verificato a Terni con l’elezione di Stefano Bandecchi, la lezione che tutti hanno appreso è quella dei rischi mortali collegati alla mancata conferma del sindaco uscente. Un contesto che potrebbe far serrare i ranghi, sopendendo i mugugni, intorno allla nuova corsa di Tardani.

Cla.Lat.