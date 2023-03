Sportello dell’immigrazione Nuova ’casa dell’inclusione’ per supportare i cittadini stranieri

Secondo i dati aggiornati al 24 marzo e messi a disposizione dai Servizi Demografici sui 38 mila 575 residenti a Città di Castello, gli stranieri sono 3 mila 900, di cui mille 500 provenienti dagli Stati dell’Unione Europea e 2 mila 400 da Paesi extracomunitari. Le statistiche parlano di 645 minori che abitano in città, di cui 183 comunitari e 462 extracomunitari. Con mille 306 residenti, i cittadini provenienti dalla Romania compongono la comunità straniera più numerosa, seguiti da marocchini (705) e cinesi (295). A partire da questi dati si amplia il servizio a disposizione della comunità straniera che vive nel territorio. In centro storico apre la nuova casa dell’inclusione: è lo Sportello dell’Immigrazione, l’unico servizio in Altotevere per la compilazione online delle domande di soggiorno. Il locale, allestito in via Santa Margherita offrirà agli utenti un orientamento tra tutti i servizi, l’assistenza necessaria per le pratiche burocratiche indispensabili compresa l’abilitazione alla compilazione elettronica della domanda per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, (grazie all’adesione al progetto promosso dal Ministero dell’Interno con Anci e Poste Italiane). "Con l’apertura dello Sportello vogliamo tendere la mano verso tutti i cittadini stranieri che vivono e lavorano nel nostro territorio", ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti, alla presenza della responsabile dell’Ufficio Immigrazione del Comune Clara Nesci. Il funzionamento del servizio sarà garantito in appalto dalla Cooperativa La Rondine, con un’operatrice in grado di parlare quattro lingue e sarà aperto tre volte alla settimana (il martedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle 13).