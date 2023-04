Sportello del cittadino Ancora un cambio di sede

Non c’è pace per lo sportello del cittadino, che potrebbe nuovamente cambiare sede. A chiedere informazioni sul futuro degli uffici di via dei Filosofi è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni, che nei prossimi giorni presenterà in’interpellanza al sindaco. Negli ultimi anni il servizio ha subito alcuni spostamenti, dettati dalle scelte delle diverse amministrazioni. Il sindaco Cardarelli aveva trasferito lo sportello nel centro storico a Palazzo Leonetti Luparini, di fronte al Municipio, ma fine novembre 2018 è stato riportato nella sua sede originaria di Via Antonio Busetti, di proprietà della Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio, con l’utilizzo dei locali posti al piano terra in comodato d’uso gratuito.

"Il contratto di comodato d’uso – spiega Cretoni – con durata di cinque anni, scade il prossimo settembre 2023. Il vigente piano di liquidazione delle Comunità Montane stima l’intero complesso di Via Busetti in euro 2.750.000 e non consente di rinnovare tale contratto di comodato d’uso gratuito, in quanto rende il patrimonio indisponibile per la liquidazione dell’ente, depauperando negli anni il valore delle proprietà immobiliari".

A fronte di tutto questo e della necessità impellente di operare una scelta, Fratelli d’Italia è pronta a chiedere al sindaco quali sono gli intendimenti dell’amministrazione comunale per evitare un nuovo trasferimento del servizio e ulteriori uscite di denaro pubblico dalle casse comunali oltre che capire quali siano le azioni pensate dall’amministrazione per acquisire l’intero complesso di Via Busetti.