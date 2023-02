’’Sportello’’ dedicato ai disabili Ascolto, assistenza e informazioni

Anffas Per Loro Onlus ha aperto lo Sportello S.A.I. (Sportello Accoglienza e Informazione), un servizio - operativo del 20 gennaio scorso - totalmente gratuito a disposizione di tutti i cittadini, con e senza disabilità, indipendentemente che siano o meno associati Anffas. Si tratta di un luogo di ascolto, accoglienza, assistenza, supporto e informazione per le persone con disabilità ma soprattutto per i loro genitori, familiari, operatori ed organizzazioni di riferimento nonché enti pubblici locali. Lo Sportello S.A.I. svolge un ruolo fondamentale nell’orientare, supportare ed informare tutti i cittadini con disabilità ed i loro familiari, a districarsi nella complessa burocrazia che spesso impedisce di conoscere ed ottenere quanto spetta di diritto, prevalenemente con riferimento ad agevolazioni ed inserimento lavorativo, inclusione scolastica, tutela contro le discriminazioni dirette-indirette, mobilità e trasporto, invalidità civile e tutela giuridica. Lo sportello, come qualunque attività associativa, deve fare riferimento ai paradigmi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ed essere improntato all’accessibilità, alla partecipazione, alla tutela della dignità e dei diritti umani, al contrasto ad ogni forma di discriminazione, pregiudizio ed esclusione. Chiedere assistenza tramite lo sportello S.A.I, è possibile inviando una email al seguente indirizzo [email protected], oppure tramite il profilo skype Sportello SAI – Anffas Per Loro, descrivendo la problematica, e allegando eventuali documenti necessari.