Sport therapy day per aiutare Oncologia "Il mondo dei motori vicino a chi soffre"

Deborah Broccolini, campionessa e pilota, ha dato il via al primo “Sport Therapy Day”, evento che si svolgerà domenica all’autodromo di Magione per raccogliere fondi in favore del reparto di oncologia dell’Ospedale. L’iniziativa, in collaborazione con l’Aci di Perugia e di Terni, il Comune di Perugia e di Magione, Avanti Tutta! è stata illustrata ieri presente tra gli altri l’assessore Clara Pastorelli. La giornata vuole offrire un momento di sport come terapia del benessere. "L’obiettivo che vogliamo raggiungere – dice Deborah Broccolini - è quello di raccogliere fondi per i reparti oncologici dell’ospedale e consentire l’acquisto di nuovi macchinari . Ecco allora che domenica alcuni pazienti avranno l’opportunità di salire su alcune vetture da corsa messe a disposizione dai piloti dell’autodromo. Lo stesso giro potrà essere fatto da tutti con una piccola offerta destinata ai reparti oncologici coinvolti nell’iniziativa. Nelle ore precedenti la pista sarà invece riservata agli associati dei Club Abarth Umbria e Abruzzo. Una preziosa iniziativa per scaldare cuori e motori dei pazienti e dei nostri cittadini e per aiutare la ricerca nel progredire verso la lotta contro queste malattie, anche grazie allo sport e al sorriso. Partecipiamo numerosi".

"Abbiamo deciso di sostenere con entusiasmo la proposta di Deborah Broccolini – sottolinea Pastorelli – per l’alto valore sociale che questo evento ha insito in sé, ossia sostenere grazie allo sport il

reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia contribuendo a regalare un sorriso a quanti in questo momento stanno soffrendo". I turni saranno suddivisi in 2 gruppi: 11,3511,50 - 13,2013,35;

11,5512,10 - 13,4013,55.