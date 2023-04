Sport senza barriere 3 + 2 = 5 calcio insieme

Sport senza "barriere"... anche perchè più del risultato alla fine contano divertimento e fair-play. Nonostante il torneo fosse amichevole, al palazzetto dello sport, non è mancato un sano agonismo fra le squadre di calcio a cinque integrato, che hanno dato vita a belle partite. "3 + 2 = 5 calcio insieme", era il titolo del torneo, con quattro squadre formate da alcuni ragazzi con disabilità dell’associazione Beata Margherita e altri della scuola superiore Istituto Franchetti-Salviani. La competizione a quattro squadre, con girone all’italiana della durata di 20 minuti a partita, ha permesso a tutti i ragazzi di giocare tre gare. Tanto divertimento, voglia di stare insieme e fair-play. Gli studenti della prima e terza classe a indirizzo sportivo, hanno infatti generosamente fornito assist perché i ragazzi diversamente abili andassero in goal. La classifica marcatori della "Beata Margherita" ha visto al primo posto, Federico Tenca con 18 goal, che ha determinato la vittoria della sua squadra (i biancorossi); secondo posto, Luca Varzi con 8 marcature; terzo, Marco Bini con 5 centri: a seguire Matteo Guerri, Salvatore Ascione e Mattia Melelli. Ottima prova anche per il portiere Mirco Pietosi, Mattia Ciribilli e l’esordiente Alessio Vautier. La soddisfazione è stata palpabile e i ragazzi hanno mostrato la volontà di ripetere l’esperienza. Hanno partecipato anche quattro atleti della Federazione Italiana Sport per la Disabilità Intellettivo-Relazionale della Pantera di Umbertide e del KT di Gubbio. La manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione con alcune docenti che ha consentito di far nascere un progetto di calcio integrato "tanto utile per la conoscenza, l’integrazione e la valorizzazione dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali".