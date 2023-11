Sport e alimentazione. Centomila euro per il progetto di Provincia e Upi

È stato finanziato con 100mila euro il progetto della Provincia finalizzato a promuovere sport e alimentazione, a trasmettere ai giovani i valori sani dell’attività sportiva e quelli, altrettanto importanti, legati alla socialità e alla salute. Il progetto speciale è stato presentato nell’ambito del bando “Game” (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) lanciato da Upi nazionale, è dedicato ai giovani dai 14 ai 35 anni e fa perno sui due istituti alberghieri del territorio: l’Iisptc Casagrande-Cesi di Terni e l’Istituto professionale alberghiero Coscioni di Orvieto. L’iniziativa sarà portata avanti insieme a Upi, Coni Umbria, Fair Play nazionale, Fondazione Cotarella, Cip Umbria e Special Olympics Team Umbria.

Grande soddisfazione è espressa dalla Presidente Laura Pernazza: "Ora – annuncia – con Game Upi, l’amministrazione vuole approfondire il ruolo che lo sport può avere anche come strumento di prevenzione, per ridurre l’abbandono scolastico e per fornire orientamento formativo e lavorativo agli under 35. Nel progetto - è previsto il coinvolgimento diretto delle società sportive, dei Comuni e di tutti quegli enti che già operano nel settore".