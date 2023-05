Sport, come prevenire le morti improvvise

SPOLETO – Aumenta il numero dei giovani e delle persone che praticano uno sport a livello agonistico o come modo per mantenersi in forma, in salute. Ma, soprattutto negli ultimi anni, le cronache hanno dovuto riferire di morti improvvise di giovani atleti. Il mondo della medicina si è sempre più impegnato sul terreno della prevenzione e di una corretta educazione sanitaria rivolta a tutti coloro che praticano sport. Morire di sport? È il tema della due giorni (5-6 maggio) che si svolgerà a Spoleto, località Camporoppolo, con l’obiettivo di riflettere, da un lato, sulle strategie in atto per prevenire le morti improvvise, e, dall’altro, sul modo attraverso il quale giornalisti e comunicatori sono chiamati a raccontare nel rispetto della persona e delle regole deontologiche della professione. Il convegno vedrà la partecipazione di giornalisti, teologi, politici, medici e atleti di fama nazionale: tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente nazionale dell’Ucid, Gianluca Galletti, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Baturi, la segretaria della Commissione sanità del Senato, Elena Leonardi, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e l’arcivescovo Renato Boccardo.