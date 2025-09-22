Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi

Spoleto (Perugia), 22 settembre 2025 – Macabro ritrovamento a Spoleto nei pressi dei giardini di via XIV Giugno, vicino alla ferrovia. Si tratta di resti umani, probabilmente un cadavere fatto a pezzi, trovati all’interno di un sacco nero. La zona, subito transennata, si è presto riempita di carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Spoleto: al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Il luogo del ritrovamento

Avviati gli accertamenti di polizia scientifica, che si sono protratti per diverse ore. A dare l’allarme sarebbe stato un residente che ha notato, accanto alla linea ferroviaria, un sacco nero e una bicicletta. Uno scenario che ha destato sospetti e spinto l’uomo ad avvisare le forze dell’ordine. Nel sacco nero, il cadavere o comunque resti umani.

Stanno verificando anche la possibilità che sia un giovane scomparso da qualche giorno a Spoleto i carabinieri che indagano. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che si trovano nell'area.