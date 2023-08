Spoleto, tensione in carcere Detenuto aggredisce agente con un coltello rudimentale

Un detenuto aggredisce con un coltello rudimentale un agente della penitenziaria. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza in carcere è il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Nella serata di lunedì, un detenuto del circuito Alta Sicurezza 3, italiano, e di elevato spessore criminale, non nuovo ad atti di aggressione tanto da essere mandato a Spoleto circa un anno fa per motivi di ordine e sicurezza, ha aggredito improvvisamente un poliziotto mentre gli apriva la cella, dopo aver evidentemente inscenato un malore – spiega il segretario del Sappe, Fabrizio Bonino –. In quel momento era presente il personale infermieristico e altro personale di polizia penitenziaria, che è riuscito a bloccare il detenuto. Il coltello rudimentale usato e la dinamica del colpo inferto al collo non escludono, addirittura l’ipotesi di tentativo di omicidio".

All’agente sono stati applicati 5 punti di sutura, con 10 giorni di prognosi. Il Sappe denuncia ancora la grave carenza di organico della casa di reclusione di Spoleto, che obbliga la polizia penitenziaria a operare continuamente al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. "Ormai, di questo “tracollo“ – spiega ancora Bonino – se ne sono ben resi conto anche i detenuti più facinorosi che non ritengono di aver nulla da perdere e per i quali la vita di un poliziotto vale davvero poco. È ora di intervenire drasticamente e non solo a “chiacchiere“, come fa abitualmente l’amministrazione penitenziaria, assegnando a Spoleto immediatamente ulteriori 20 nuovi agenti e sanzionando pesantemente e senza il minimo indugio i detenuti che si rendono protagonisti di questi atti di violenza". Sull’episodio interviene anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, che esprime solidarietà al collega ferito e al Reparto di Polizia Penitenziaria di Spoleto: "Siamo sconcertati dall’assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni di grande allarme, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno. Così non si può andare avanti! Il sindacato sollecita le istituzioni penitenziarie affinché adottino con urgenza provvedimenti concreti per fronteggiare la grave situazione".