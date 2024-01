Spoleto sconfitto di misura dall’Atletico Bmg: Sciacca “infila“ una punizione

SPOLETO

0

ATLETICO BMG

1

SPOLETO: Guerri 6,5, Colarieti 6 (48’st Cecera), Paganelli 6,5, Annibaldi 6,5, Monesi 6 (18’st Colalelli), Giustini 6, Escobar 6,5, Bengala 6 (14’st Priorelli), Raggi 6 (39’st Torino), Kola 6, Di Nicola 6. A disp: Cherubini, Ura, Pazzogna, Perrotta, Tomassoni. All. Brevi

ATLETICO BMG: Battistelli 7, Angeli 6, Ziroli 6,5, Gori 6 (25’st Sbarzella), Mersala 6 (27’st Francescangeli 6) , Fapperdue 6, Paletta 6,5, Paciotti 6,5 (35’st Valentini T.), Sciacca 6,5 (47’st Pasqualini), Maggese 6 (26’st Valentini M.), Proietti 6,5. A disp: Ercolanetti, Bellini, Tomaino, Lucaroni. All. Farsi

Arbitro: Nicolò Trombello di Como

Marcatore: 35’st Sciacca

SPOLETO - Non inizia nel migliore dei modi il 2024 per il “nuovo“ Spoleto, che al Mercatelli è costretto a cedere di misura contro l’Atletico Bmg. A condannare i biancorossi di mister Brevi è ancora un calcio piazzato, per la precisione una punizione deviata che nella ripresa si insacca alle spalle del nuovo portiere Guerri. Pronti via e gli ospiti hanno subito una bella occasione con Maggese che recupera sulla sinistra e prova il destro sul secondo palo, ma la palla che esce di poco. Lo Spoleto risponde con una bell’azione, Giustini dalla destra serve al limite dell’area Kola, che si sinistro costringe Battistelli alla parata in tuffo. Ancora Atletico al 18’ con Francescangeli che dalla sinistra entra in area, ma Guerri chiude sul primo palo. Gli ospiti reclamano il rigore e l’ultima azione del primo tempo è di marca spoletina con Kola che supera due avversari, ma non Battistelli che manda le due squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0. Sono gli ospiti a ripartire avanti con un cross dalla trequarti di Paciotti per Proietti bravo a calciare al volo, ma altrettanto bravo è Guerri a respingere. L’azione più pericolosa dei padroni di casa al 23’: Kola serve sulla destra Di Nicola, ma il suo tiro a incrociare è controllato da Battistelli. Il gol partita arriva al 35’ su punizione dalla sinistra di Sciacca la palla è deviata e si infila sul lato opposto. Nel finale l’Atletico ha anche l’occasione per il 2 a 0 con Proietti, ma il tiro è alto.

D. M.