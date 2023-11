Spoleto L’enogastronomia va a teatro

Quattro giorni da vivere tra teatro, musica & degustazioni all’insegna di spettacoli consacrati all’enogastronomia, tutti da bere e da mangiare. Prende il via oggi la seconda edizione di “EaT, Enogastronomia a Teatro” che fino a domenica animerà di sapori, aromi, arte e cibo il Teatro Caio Melisso e il Teatrino delle Sei.

"Questo è il vero inizio per noi – dicono Anna Setteposte e Andrea Castellani, organizzatori dell’evento in collaborazione con il Comune – perché lo scorso anno abbiamo sperimentato questo format e i risultati raggiunti hanno superato ogni aspettativa. Quest’anno abbiamo deciso di aumentare tutto: spettacoli, giornate e creatività". “Eat“ prende il via oggi alle 18.30 al Caio Melisso con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni per entrare subito nel vivo, alle 19.30, il primo evento: “Racconti di zafferano”, ovvero “Il rito della sopravvivenza non si celebra da soli”, spettacolo e degustazione di paella di e con Maria Pilar Pérez Aspa (nella foto sopra). " Due pentole, un tavolo lungo, dei commensali, testi memorabili e riflessioni sull’atto di mangiare – racconta l’artista –. Si cucina, si racconta, si mangia. Perché col cibo non si gioca ma ci si può divertire". Da domani la rassegna entra nel vivo con le produzioni tipiche del territorio che verranno messe sotto i riflettori in maniera originale mentre il Teatrino delle sei ospiterà una novità dell’edizione 2023: le produzioni teatrali selezionate attraverso la call Play EaT, con i migliori spettacoli teatrali legati al mondo dell’enogastronomia. Domani e sabato alle 21 al Caio Melisso c’è poi il nuovo “FoodEnsemble - Il concerto che puoi mangiare“, un’esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena.

Tra le novità il Premio Umbre Best Experience promosso dalla rete al femminile con vocazione turistica “Umbre“ e destinato alle migliori e più innovative esperienze turistiche realizzate sul territorio. Da ricordare lo spettacolo “Pasticceri. Io e mio fratello Roberto“ di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e il ritorno di Daniele De Michele “Donpasta“ (foto sotto), dj, economista e appassionato di gastronomia con uno spettacolo nuovo con quattro ospiti pronti a sfidarsi davanti al pubblico votante: Giorgione, Carlotta Delicato, Le Sorelle Passera e Guido Farinelli che porteranno a Eat ognuno il suo piatto abbinato ad un disco. tutte le informazioni su www.eatspoleto.it.

