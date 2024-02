Spoleto ci prova fino in fondo. Terni Fc ferma la sua “corsa“

SPOLETO

SPOLETO: Cherubini 6.5, Giustini 6,5, Monesi 6,5 (4’st Colalelli 6), Annibaldi 6,5, Brevi 6,5, Bengala 6,5 (35’st Tomasco), Priorelli 6,5, Escobar 7, Di Nicola 5,5 (19’st Tomassoni), Kola 5,5, Sabatini 7. A disp: Guerri, Paganelli, Raggi, Pazzogna. All. Brevi

TERNI FC: Cunzi 6, Dianda 5,5, Flavoni 6, Gaggiotti 6, Dida 5, Romeo 5,5 (35’st Valerio), Carletti 6 (35’st Malerba), Bagnato 6, Lora Almonte 5,5 (21’st Tozzi Borsoi), Pacilli 5,5 (43’st Leonardi), Ronconi 5,5 (21’st Pescicani). A disp: Ambrogi, Fabris, Proietti Zolla, Pucci. All. Borrello

Arbitro: Daniele Dell’Oro di Sondrio

Note: 37’st espulso Fabris dalla panchina, 41’st espulso Dianda per doppia ammonizione, 45’ espulso Dida per gioco pericoloso

SPOLETO - Si ferma a Spoleto la corsa del Terni Fc che, dopo quattro vittorie consecutive si deve accontentare di un solo punto. I padroni di casa dell’ex Ternana Ezio Brevi avrebbero meritato la vittoria, ma né Kola né Sabatini sono riusciti a sbloccare una gara terminata 0 a 0. Lo Spoleto reclama subito per un fallo di mano in area ospite, poi al 19’ Bagnato dalla sinistra pennella per Carletti, ma Cherubini è attento e respinge il colpo di testa. I biancorossi rispondono con Priorelli che da posizione favorevole conclude al lato, poi Di Nicola nell’area piccola prova addirittura il colpo do tacco. Al 41’ su punizione Kola, servito in profondità, è solo davanti a Cunzi, ma il sinistro finisce al lato e si va al riposo sullo zero a zero.

Nella ripresa subito occasione per i padroni di casa, ma Kola è troppo generoso, da posizione favorevole invece di tirare serve un compagno e l’azione sfuma. Al 14’ Cunzi salva su tiro di Priorelli dal limite, poi il colpo di testa di Carletti si spegne sul fondo. alla mezz’ora Sabatini va via sulla sinistra si accentra e cerca il secondo palo di destro con la palla che esce di un soffio. Cunzi salva su Tomassoni, il Terni finisce in nove per le espulsioni nel finale di Dianda e Dida ed arriva un punto a testa.

