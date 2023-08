Spoleto, al via la stagione del “Belli“ "Attualità e violenza nella lirica"

"Due opere distanti nel tempo e all’apparenza molto diverse. Ma in realtà profondamente legate tra loro". Così la regista Claudia Sorace , del gruppo Muta Imago, racconta lo spettacolo che inaugura la Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria organizzata dal Teatro Lirico “Belli“ per l’edizione 77: da domani a domenica al Caio Melisso vanno in scena due opere di Giacomo Manzoni, uno dei più noti compositori italiani, 91 anni a settembre: “La Legge“ – la prima da lui composta nel 1955 – e “Gli occhi di Ipazia“, l’ultima, su commissione del Lirico in prima assoluta. Sul podio il maestro Marco Angius con l’Ensemble musicale del Lirico, protagonisti i giovani cantanti vincitori dei Concorsi 2022 e 2023 (biglietti su Ticket Italia).

"La Legge – ci racconta Claudia Sorace – nasce da un fatto realmente accaduto, la strage di contadini a Melissa in Calabria, nel dopoguerra, negli anni caldi della riforma agraria".

E “Gli occhi di Ipazia“?

"Qui siamo ai giorni nostri, con una storia contemporanea che si ispira alla figura di Ipazia, filosofa e scienziata vissuta nel IV secolo ad Alessandria d’Egitto, uccisa da una folla di fanatici".

Cosa unisce le due opere?

"Sono diverse e in scena esalto, anche linguisticamente, queste differenze. Ma c’è un filo rosso che le unisce: in entrambe si parla della violenza del potere (economico, religioso, culturale) contro le minoranze: i poveri, le donne, chi lotta per la libertà e la giustizia. Un tema attualissimo, oggi più che mai".

Come lo traduce in scena?

"Cercando di far immergere il pubblico a livello emotivo, con un impianto visivo che racconta violenza e fisicità. Io amo da sempre la lirica e con Muta Imago, insieme al drammaturgo Riccardo Fazi, puntiamo su un teatro legato alla componente musicale e sonora".

Cosa significa affrontare un compositore come Manzoni?

"E’ una grande opportunità confrontarmi con il percorso umano e artistico di una figura che ha attraversato il ‘900. Ha una chiarezza di intenti e un rigore intellettuale molto stimolanti".

E l’intesa con il Lirico?

"E’ la mia seconda collaborazione ed è sempre un’emozione. E poi c’è il maestro Angius, una garanzia, che fa la differenza: c’è un’intesa ideale tra regia e parte musicale".

Come va con i cantanti?

"Molto bene, li ho trovati preparati, curiosi, disponibili alle mie richieste. Molto alte, anche a livello interpretativo".

