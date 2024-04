Splende Madonna del Prato. La grande chiesa barocca restaurata con l’8xmille

La chiesa della Madonna del Prato, che ieri ha ospitato un importante incontro sull’8xmile svoltosi nel tardo pomeriggio, è stata inserita tra le opere testimonial della campagna promozionale dell’8xmille di quest’anno. Per documentare come grazie a tale misura, da sostenere con forza e sensibilità, sia stato possibile restituire al patrimonio culturale italiano un simile capolavoro. Ai lavori, che proseguiranno nelle prossime ore, hanno partecipato anche il vescovo di Gubbio e Città di Castello Luciano Paolucci Bedini, Giovanni Lolli, delegato sovvenire per l’Umbria, Matteo Andresini, Lorenzo Rughi ed Elsa Polidori, degli uffici economato e beni culturali della Diocesi, l’architetto Francesco Raschi ed il parroco Don Fabricio Cellucci. L’8xmille infatti consente anche di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico nazionale, come è accaduto a Gubbio dove la chiesa della Madonna del Prato è stata sottoposta ad un eccezionale intervento di restauro conservativo. Gioiello dell’architettura barocca, eretta nel 1662, è considerata una replica, con il consenso dell’autore Francesco Castelli detto il Borromini (Bissone 1599 – Roma 1667), del San Carlino alle Quattro Fontane dei Trinitari spagnoli a Roma.

"La chiesa – ha spiegato Elisa Polidori, direttrice ufficio beni culturali della diocesi di Gubbio e del museo diocesano – è uno scrigno che racchiude un tesoro inestimabile. Riuscire a tutelare un bene come significa conservare non solo un bene monumentale e quindi un’opera d’arte, ma anche l’identità di un’intera comunità". "È uno dei pochi scrigni barocchi all’interno della città di Gubbio – ha aggiunto Francesco Raschi, architetto responsabile dei lavori di restauro –. Senza il contributo dei fondi dell’8xmille della Chiesa cattolica, questo intervento non sarebbe mai stato essere realizzato, neanche pensato".

"Grazie alla Conferenza Episcopale Italiana – ha chiosato il vescovo monsignor . Luciano Paolucci Bedini – è stato possibile arrivare alla fine di un grande lavoro di restauro e di recupero di una chiesa così bella e restituire alla comunità un patrimonio dal valore inestimabile continuando a tramandare arte e fede alle generazioni future".

Quella della Madonna del Prato è un’importante opera di conservazione e recupero di un edificio che testimonia oltre 350 anni di storia. Un lavoro articolato e complesso che, grazie a 32 maestranze impiegate, ha permesso di restituire l’antico splendore a oltre 600 mq di stucchi consolidati insieme a 330 mq di intonaco e superficie affrescata. Iniziato nel 2019 il restauro si è concluso a dicembre 2020.