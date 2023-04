’Spiaggetta’’, completato l’intervento di restyling

FOLIGNO – Si è concluso con l’inaugurazione dell’Esedra di Porta Romana, la cosiddetta ‘spiaggetta’, il mandato di Umberto Nazzareno Tonti e del suo cda alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Qualche ora prima dell’uscita ufficiale, dall’organo di indirizzo, dei nomi per Palazzo Cattani, il taglio del nastro, alla presenza delle autorità della città. Un intervento da 100mila euro che è consistito nel recupero dell’area di Porta Romana, con pulizia delle pietre e, in alcuni casi, con sostituzione. "L’evento di oggi ribadisce l’importanza e il ruolo che la Fondazione ha e ha avuto per la città. La Fondazione infatti è stata vicino ai progetti di rigenerazione urbana di Foligno con idee e impegno". Inevitabile anche qualche numero, a voler tracciare un bilancio di quanto è stato fatto: "Abbiamo lavorato in condizioni difficili, tra guerra e pandemia – ha detto Tonti – e abbiamo continuato ad erogare fondi. Siamo, nonostante questo, riusciti a far crescere il patrimonio di 3,5 milioni. Abbiamo erogato 4 milioni e il nostro patrimonio ha avuto un rendimento del 4,2 per cento". Sottolineata l’importanza del momento, per la rilevanza del luogo, anche dal sindaco Stefano Zuccarini.