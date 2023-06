Spi Cigl in piazza sabato prossimo a difesa della sanità pubblica

Sindacato al lavoro per la manifestazione di sabato prossimo dedicata alla difesa della sanità pubblica. L’appuntamento è per il 17 giugno alle 10.30 in piazza della Repubblica, dove lo Spi Cgil, Lega intercomunale dell’Orvietano, chiama la popolazione tutta a manifestare per "ribellarsi al progressivo smantellamento della sanità territoriale al di là delle promesse e dei proclami. "L’Umbria in generale e il nostro territorio in particolare – scrive in una nota il sindacato dei pensionati orvietano – sono caratterizzati dalla distribuzione della popolazione in piccoli centri, da un’età media molto elevata, il 35% della popolazione ha piu` di 75 anni – dice il sindacato – e da una generale e crescente insoddisfazione rispetto alla sanità pubblica, come emerso con chiarezza dall’indagine svolta dallo Spi Cgil sulla condizione degli anziani nella provincia".