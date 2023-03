“Spezzatino“ in salsa ternana Centrodestra a rischio implosione

TERNI Toccherà ai big sciogliere il nodo delle candidature a sindaco in una Terni che rischia di essere la “Caporetto“ della coalizione di centrodestra. Secondo i rumors, fallito ogni tentativo precedente di ’colonnelli’, vice e collaboratori vari, saranno proprio Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in un faccia a faccia, a cercare di dirimere la matassa ternana che a questo punto rischia di stritolare l’alleanza. Sarà infatti anche difficile accogliere i diktat romani, in un senso o nell’altro. Addirittura c’è chi ipotizza la rottura tra FdI e Lega, con il Carroccio che candiderebbe Valeria Alessandrini e il sindaco uscente Leonardo Latini, in quel caso, con una propria lista. In pole position, per puro riscontro di voti nazionali, resta Orlando Masselli di FdI, a cui però la Lega potrebbe voltare le spalle. Quindi ecco l’ipotetico spezzatino della destra ternana: Masselli di FdI con civici e FI, Lega con Alessandrini e il sindaco uscente Latini ( a cui non mancano seguaci) in corsa solitaria.