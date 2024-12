Spettacolo di danza in Pediatria : "Riduce lo stress e l’ansia del ricovero"

Le giovani allieve della Umbria Dance School, dirette da Barbara Formica, hanno danzato per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. L’iniziativa, inserita nel programma di arteterapia dell’azienda ospedaliera che si svolge durante le feste, rappresenta un’opportunità unica per i giovani pazienti di vivere un momento di leggerezza e bellezza, distogliendo per un attimo la loro attenzione dalla sofferenza del ricovero. Le ballerine, professioniste della danza classica, si sono esibite con un repertorio di coreografie adatte all’età dei bambini, coinvolgendoli in un’esperienza emozionale che stimola la fantasia e il benessere psicofisico. Lo spettacolo è stato replicato nell’atrio principale dell’ospedale per il pubblico di passaggio. "L’arteterapia, che utilizza l’arte per favorire il recupero e la cura, - ha spiegato Giuseppe Di Cara, medico pediatra della struttura complessa di pediatria - si dimostra un valido strumento per supportare i piccoli pazienti nel loro percorso di guarigione. Lo spettacolo ha offerto un’occasione di svago e distrazione, contribuendo a ridurre lo stress e l’ansia legati alla permanenza in ospedale".