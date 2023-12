’Spesa sotto l’albero’ per aiutare la Caritas

CITTÀ DI CASTELLO – La testimonianza di Amara, migrante di 25 anni che è arrivato sette anni fa dalla Guinea in Italia e ha trovato una nuova famiglia alla Caritas di Città di Castello dove è ospite, racconta la storia di molti. Alle tante persone che hanno come punto di riferimento la Caritas tifernate è stato dedicato un evento natalizio che si è svolto in piazza del Garigliano insieme al Coro Altotiberino, con le voci da Pieve Santo Stefano e da Caprese Michelangelo dirette da Rita Narducci, e con quelle della Corale Fortebraccio di Montone, guidata da Francesco Fulvi. Rinnovato pubblicamente l’invito a sostenere la campagna "La spesa sotto l’albero", attiva in alcuni supermercati del territorio. All’attività ordinaria, svolta tutto l’anno infatti la Caritas ha affiancato in questo periodo natalizio una raccolta fondi da devolvere ai bisognosi, a sostegno dell’emergenza alimentare. Fino al 24 dicembre è possibile lasciare alle casse di vari punti vendita della città una donazione volontaria specifica (bonus spesa o gift card): "Un contributo importante per tutte quelle persone che vivono momenti difficili, moltissime famiglie che non sono in grado di provvedere ai bisogni primari, per le quali questo piccolo gesto può fare la differenza". La Caritas, al termine della raccolta, utilizzerà il ricavato per acquistare, nei medesimi punti vendita, beni alimentari e non solo. La cerimonia in piazza del Garigliano è continuata poi tra un brano tradizionale di Natale, uno del pop internazionale con le voci di Brunella Tacchini e di Irene Bistarelli e gli auguri da parte del vescovo Luciano Paolucci Bedini e del direttore della Caritas Gaetano Zucchini. Per chi è interessato: il Centro di distribuzione vestiario - servizio importante e indispensabile per molte famiglie del territorio -è aperto lunedì dalle ore 14 alle 17, mercoledì dalle 8 alle 11 e giovedì dalle 8 alle 11.