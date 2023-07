"Spedizioni punitive tra detenuti" Altissima tensione in carcere

"L’estate rovente preannunciata pochi giorni inizia a materializzarsi": lo denuncia il Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. È il segretario per l’Umbria Fabrizio Bonino, a raccontare quanto avvenuto nelle ultime ore nella casa circondariale di Terni: "Attimi di paura a Sabbione. Da alcuni giorni, due detenuti nord africani della Sezione I (lavoranti media sicurezza) disturbano e minacciano gli altri detenuti, alzando il volume della tv e chiedendo la terapia ad alta voce nelle ore notturne, disturbando gli altri ristretti. Venerdì mattina, arrivati all’esasperazione, i detenuti lavoranti volevano rifiutarsi di scendere al lavoro o non rientrare perché stanchi della situazione. Ieri (sabato, ndr), invece, nel tardo pomeriggio, ancora i due soggetti armati di lamette tentavano di arrivare a un’altra sezione, la H, per sfregiare un detenuto di origine italiana che telefonava alla famiglia. Tale azione ha scatenato l’ira degli altri detenuti, in difesa dello sventurato, che volevano buttare giù il cancello che dà verso la rotonda e raggiungere la Sezione I e vendicare il compagno". Terrore e altissima tensione: "La calma è tornata dopo qualche ora di trattativa tra la sorveglianza generale e i rivoltosi", precisa Bonino. Ieri mattina "i detenuti della H, armati di spranghe rudimentali, hanno tentato nuovamente di vendicarsi occupando la rotonda della Sezione, spaccando i vetri dei locali passeggi e tentando di arrivare al Reparto dove si trovavano i due nordafricani. Solo circa un’ora fa, con l’ausilio e l’intervento dei colleghi fuori dal servizio, è stata riportata la calma". Interviene a riguardo anche il Sarap: "L’organico di polizia èenitenziaria a Sabbione è sotto il livello minimo – precisa il segretario generale, Roberto Esposito –. I colleghi lavorano in condizioni precarie, trovandosi costantemente in prima linea".