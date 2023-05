Specchio ’fai da te’ sulla rotonda Il ’blitz’ di un anonimo cittadino dopo le polemiche sulla viabilità

Una specchiera artigianale piazzata su un cartello stradale nella contestata e complicatissima rotonda di Borgo Rivo.

La specchiera in questione (realizzata da un anonimo quanto ingegnoso cittadino che evidentemente fruisce

della viabilità in questione)

ha fatto la sua comparsa

ieri mattina, probabilmente collocata da uno dei tanti automobilisti che ogni

giorno cercano di varcare

una delle rotonde più trafficate della città,

finita nei mesi scorsi

al centro delle polemiche per alcune modifiche alla

viabilità che hanno comportato, ad esempio,

due ‘stop’ all’interno della rotatoria.

E per favorire la visibilità proprio in uno di questi stop è comparsa la specchiera, che da ieri fa il giro dei social scatenando ironie di ogni

tipo.

Con la nuova rotonda, soprattutto nelle ore di punta, si creano lunghe code sia

in via del Rivo che in via

del Centenario, tanto che

la questione, a cui è legato peraltro l’aumento dell’inquinamento ambientale della zona, è finita in

una petizione con duemila firme promossa dal Movimento Cinque Stelle e consegnata in Comune nelle scorse settimane.

Ora con la specchiera,

(naturalmente finché non verrà rimossa), si cerca di far

defluire maggiormemte il traffico offrendo "visibilità" in un punto che altrimenti costringe a girare il collo di oltre 45 gradi.