Sparisce da casa a 15 anni. Ritrovata in auto col fidanzato

ORVIETO – Due giorni di angosce e ricerche disperate da parte di genitori e conoscenti fino a quando una telefonata della polizia stradale ha finalmente posto fine alla grande preoccupazione della famiglia. A scomparire nel nulla è stata una ragazza di quindici anni residente ad Orvieto Scalo che non ha fatto ritorno a casa giovedì. La famiglia, comprensibilmente preoccupata, si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le ricerche. Contemporaneamente, familiari ed amici hanno tappezzato la città con manifesti con una foto della quindicenne e i numeri di telefono dei genitori. E ora dopo ora è montata la paura che fosse successo qualcosa, anche se ovviamente le speranze di ritrovare la giovane sono rimaste sempre forti. Le ricerche si sono concentrate in tutto il comprensorio dell’orvietano fin quando, ieri pomeriggio, non è stata una pattuglia della polizia stradale a risolvere il caso, trovando la giovane in auto con il fidanzato.