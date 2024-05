Spari al vicino di casa. Donna finisce nei guai

Qualche schiamazzo notturno di troppo e pessimi rapporti di vicinato dietro la vicenda che, a San Giustino, ha portato alla denuncia di una donna di 39 anni che ha sparato verso il vicino di casa con una carabina da soft air. I fatti sono accaduti a ottobre, ma la denuncia a suo carico è scattata in questi giorni a margine di una perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna. Ora deve rispondere dell’ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Pochi giorni fa, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, nell’ambito delle indagini aperte nei mesi scorsi, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a San Giustino dove vive la donna, rinvenendo in uno dei locali in uso alla signora, una carabina soft-air e le relative munizioni, compatibili con l’episodio denunciato. Il materiale soft-air, di libera vendita e il relativo munizionamento, per gli inquirenti sono gli stessi utilizzati a suo tempo contro il vicino. Pur non essendo vietato, a fronte della vicenda, la carabina e i pallini sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri nell’ambito delle indagini. La 39enne per altro, nel corso della perquisizione domiciliare, ha anche ammesso la propria responsabilità.

L’episodio cui si riferisce questa denuncia si verificò nell’ottobre dello scorso anno quando un cittadino residente a San Giustino si presentava nella locale Stazione dei carabinieri sporgendo querela nei confronti di ignoti. Ai militari aveva raccontato che, alcune sere prima, mentre si trovava nel proprio giardino insieme a degli amici, veniva raggiunto da numerosi pallini di plastica sparati, verosimilmente, con un’arma ad aria compressa. Nel corso delle indagini i militari hanno acquisito varie testimonianze e le indagini si sono indirizzate nei confronti di una donna del posto che, più volte, si era lamentata per alcuni schiamazzi provenienti dalle pertinenze del vicino di casa.