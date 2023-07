Spara tre fucilate al vicino La lite per gelosia in strada Poi i colpi alle gambe

Tre colpi di fucile caricato a pallini. Esplosi a distanza ravvicinata. Una quarta cartuccia che è rimasta inceppata nel fucile a canne sovrapposte che un 48enne di Deruta ha imbracciato per colpire il vicino di casa, 51 anni. Una vendetta per gelosia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, vendetta consumata in strada, in piena notte. Il 48enne, poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe incontrato il vicino casualmente, ma il motivo per il quale hanno iniziato a litigare animatamente non era né causale né nuovo. In base alla ricostruzione effettuata ai militari dell’Arma, era ben noto. Entrambi, infatti, avrebbero avuto in passato una relazione sentimentale con la stessa donna. Circostanza che, evidentemente, aveva già reso più che tesi i rapporti tra i due. Al culmine della lite, il 48enne sarebbe, quindi, rientrato in casa per uscirne subito dopo con il fucile in mano. Ha ben presto ritrovato il 51enne che non si era allontanato di molto e, una volta di fronte, in base alle indagini, gli avrebbe sparato alle gambe per tre volte. Secondo quanto appurato successivamente dai carabinieri della compagnia di Todi, intervenuti nella notte, lo sparatore avrebbe provato a esplodere anche un quarto colpo che, però, si è inceppato.

Una circostanza che, ritengono i militari, ha scongiurato conseguenze ancora più gravi per il ferito che ora si trova ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. A chiedere l’intervento al numero unico di emergenza è stato lo stesso 48enne che, al telefono, avrebbe confessato di aver ferito il vicino di casa, sostenendo di averlo aggredito perché esasperato dalla situazione di tensione che c’era tra i due. Arrivati sul posto, i militari, dopo aver disarmato e ammanettato l’uomo, hanno proceduto al sequestro dell’arma con la quale aveva sparato, per poi recuperare altri due fucili e relative munizioni che hanno trovato nella sua abitazione. Armi che sono risultate essere state detenute illegalmente. Mentre i carabinieri proseguivano con la loro attività di indagini, l’uomo ferito è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia, dove è stato medicato e ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. L’arrestato, invece, è stato portato in carcere a Spoleto.

Luca Fiorucci