Spara dal terrazzo col fucile da caccia Anziano denunciato dai carabinieri

Sparava con il fucile da caccia dal terrazzo di casa, in più occasioni e per diversi “motivi“ finché è stato notato da un testimone, che ha avvisato i carabinieri. Protagonista un anziano.

Ha sparato perché "c’erano i ladri e li volevo far scappare". Ha sparato ancora una volta perché c’erano degli uccelli sull’albero davanti casa. Ha usato il fucile da caccia detenuto legalmente insieme ad altre armi. Per alcuni giorni, i vicini di casa avevano pensato che si trattasse di un cacciatore, anche se quei colpi venivano esplosi fin troppo vicino alle case. Tanto che, più volte, i carabinieri erano stati allertati per queste esplosioni improvvise. Colpi “misteriosi“ nel centro di Bettona che sembravano non avere una spiegazione e che avevano creato una certa preoccupazione provenendo da troppo vicino rispetto alla possibile attività venatoria. Giorni di preoccupazione, finché non è arrivata l’indicazione che si è rivelata poi risolutiva per risalire alla causa di quei “rumori“. Non un cacciatore sbadato che si è spinto troppo vicino alle case, ma un cacciatore che sparava direttamente dal terrazzo di casa. Questo aveva riferito ai militari dell’Arma un testimone che aveva potuto osservare un uomo anziano uscire sul balcone, fare fuoco verso il cielo e immediatamente rientrare in casa. Immediata la segnalazione ai carabinieri che, individuata l’abitazione dal quale il colpo era partito, si sono presentati al portone di casa. Ad aprire ai militari è stato un anziano. I carabinieri hanno appurato che l’uomo aveva con sé alcuni fucili da caccia, regolarmente detenuti, e che aveva sparato nelle diverse occasioni.

Lo aveva fatto, aveva spiegato, perché voleva mettere in fuga i ladri che stavano per entrare in azione o agli uccelli appollaiati sui rami degli alberi di fronte casa. Durante il controllo è anche emerso che l’uomo non rispettava i parametri di sicurezza previsti per la custodia delle armi e delle cartucce. Per questo, completati gli accertamenti, i militari lo hanno denunciato per esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, e hanno anche provveduto a sequestrargli tutti i fucili, le cartucce e il porto d’armi, informando la Prefettura per le valutazioni di competenza.