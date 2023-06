Spaccio vicino alla chiesa Arrestati due pusher

TERNI – Spacciavano droga davanti alla chiesa di Borgo Rivo prendendo appuntamenti con i "clienti" su WhatsApp e aspettandoli in un’auto parcheggiata, da cui avveniva la cessione di stupefacenti. Protagonisti dell’ennesima operazione antidroga due pusher albanesi che sono stati arrestati dai carabinieri, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Terni. I militari erano sulle tracce della coppia di spacciatori e, appostandosi nell’area della chiesa, hanno atteso che si consumasse la cessione di droga: è stato un quarantenne ternano ad avvicinarsi all’auto con a bordo i due pusher e a comprare, al prezzo di 50 euro, quella che poi si è rivelata una dose di cocaina. A quel punto è scattato il blitz dei carabinieri che hanno fermato la coppia, identificato l’acquirente e perquisito la vettura, in cui è stata rinvenuta un’altra dose di cocaina. Per i due spacciatori è scattato l’arresto, mentre l’acquirente è stato segnalato in Prefettura. Secondo quanto accertato dai carabinieri, le modalità di spaccio erano semore le stesse: i due pusher e i ‘clienti’ si accordavano di volta in volta tramite WhatsApp sull’orario dell’ incontro, che avveniva sempre davanti alla chiesa.