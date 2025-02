Spaccio nei boschi di Marmore. Intercettati dieci clienti dei pusher

I carabinieri cercano di contrastare un fenomeno in costante e preoccupante crescita: lo spaccio di stupefacenti nei boschi. Nel mirino dell’Arma sono finite in particolare le zone boschive di Piediluco e Marmore, dove il fenomeno è decisamente sviluppato. Il bilancio di specifici controlli effettuati a gennaio è di dieci soggetti segnalati come assuntori di droga, quattro patenti ritirate per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 13 grammi di droga sequestrati. Le verifiche sono state eseguite prevalentemente in orario pomeridiano e serale e hanno riguardato anche strade secondarie e sterrate del comprensorio.

E’ qui che sono stati intercettati sono stati intercettati i dieci assuntori di droga, che avevano appena prelevato le dosi dai pusher nascosti nella boscaglia. Si tratta di ternani di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, trovati in possesso di singole dosi di droga e che sono stati segnalati alla Prefettura. Per quattro di loro, che al momento del controllo erano alla guida di veicoli, è scattato anche il ritiro della patente per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

I militari hanno sequestrato 8 grammi di cocaina e 5 di hashish ed elevato sanzioni al codice della strada per oltre 4mila euro, sequestrando inoltre un veicolo sprovvisto di assicurazione e multando due persone trovate alla guida nonostante fossero prive di patente in quanto sospesa. L’Arma fa sapere che i controlli proseguiranno in altre zone del comprensorio. Oltre che a Marmore e Piediluco, il fenoneno dello spaccio nei boschi è già comparso ed è ben presente nelle aree di Cesi e Collelicino.