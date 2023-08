Spaccio di droga nei boschi, nuovo blitz dei carabinieri

Terni, 25 agosto 2023 – Nuovo blitz antidroga dei carabinieri nei boschi tra Marmore e Piediluco, da tempo divenuti basi di spaccio. Arrestato un marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, che alla vista dei militari si è dato alla fuga nella boscaglia, per essere rincorso e bloccato dopo un breve inseguimento. E' stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più di mille euro in banconote di vario taglio. I controlli, che hanno portato a smantellare diverse aree di bivacco rispetto a quelle già scoperte nelle scorse settimane, erano stati sollecitati dai residenti della zona.